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Александр Емельяненко: «Я двумя руками за ринг-герлз»

09:15
Александр Емельяненко. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Емельяненко. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский боец ММА Александр Емельяненко в интервью «СЭ» заявил, что в смешанных единоборств и других боевых видах спорта не следует отменять ринг-герлз. Ранее экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что ринг-герлз — самые бесполезные люди в ММА.

— Я двумя руками за [ринг-герлз на боях], — сказал Емельяненко. — Во время раунда надо как-то отвлекаться. А то секунданты во время боя что-то кричат, в перерыве что-то говорят. А так вроде и их слушаешь, и любуешься приятным зрелищем (улыбается).

— То есть бывало, что засматривались?

— Не, не засматривался (улыбается). Я не обращаю на это внимание. Когда выступаю, четко слышу секундантский угол и судью. Не обращаю внимания на трибуны, когда начинают кричать: «А-а-а, нокаутируй, это сделай, то сделай, правый кик». У меня есть команда, которая прошла со мной сбор, которая сделает сильные и слабые стороны соперника. Я ее слушаю и судей и не отвлекаюсь на лишние голоса.

— Но ринг-герлз нужны для отвлечения внимания зрителей от той жести, которая происходит в клетке?

— Да, для зрителя. Чтобы хоть какую-то положительную эмоцию дать зрителю во время перерыва.

На счету 40-летнего Емельяненко 28 побед, 8 поражений и 1 ничья в ММА, а также 1 победа и 1 ничья в профессиональном боксе. Ближайший бой он проведет 18 сентября — с блогером Артемом Тарасовым в промоушене «Наше Дело». Поединок пройдет по правилам кулачных боев, но в перчатках для ММА.

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Илья Андреев все материалы автора

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