Александр Емельяненко: «Дзюба погоды в сборной не делал»

Российский боец ММА Александр Емельяненко в интервью «СЭ» выразил мнение, что сборная России по футболу должна комплектоваться молодыми и голодными до побед игроками.

— Когда у нас назначают тренеров, каждый раз на что-то надеются, — сказал Емельяненко. — Мне кажется, надо полностью менять состав сборной, не оставлять в ней ветеранов, тех, кто просто сидит на засиженном месте. Нужно выпускать голодных футболистов, которые готовы играть, бегать, умирать на поле и побеждать.

— То есть то, что Дзюбы нет в сборной — это правильно?

— А он погоды там не делал. Сейчас наши в [отборочной] группе показывают неплохой результат. Сыграли 0:0 с хорватами, а потом выиграли. Сейчас команды [соперники] у них... Я так посмотрел — Мальта у них? Несерьезно. Они если у себя и играют в футбол, то только по выходным. А в остальное время отдыхают на море (улыбается).

— За Карпиным как за футболистом следили?

— Я ходил на футбол — на «Спартак». Он же в «Спартаке» играл? Я не помню уже, как он играл, чем занимался на поле. Но громкая фамилия была. Молодец, что остался, что добился результата и стал тренером сборной России.

На счету 40-летнего Емельяненко 28 побед, 8 поражений и 1 ничья в ММА, а также 1 победа и 1 ничья в профессиональном боксе. Ближайший бой он проведет 18 сентября — с блогером Артемом Тарасовым в промоушене «Наше Дело». Поединок пройдет по правилам кулачных боев, но в перчатках для ММА.