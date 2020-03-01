Александр Емельяненко: «Тема с братом для меня закрыта»

Российский боец ММА Александр Емельяненко закрыл для себя тему отношений со старшим братом Федором.

— Я его попросил, чтобы он сходил в храм, за усопших свечку поставил — за меня. Поэтому тема с братом закрыта, — сказал Емельяненко в передаче «О них говорят» на «Пятом канале».

Братья не общаются уже несколько лет. Периодически между ними возникают конфликты в СМИ.

На счету 38-летнего Алексндра Емельяненко 28 побед, 7 поражений и 1 ничья в ММА. У 43-летнего бывшего чемпиона Pride в тяжелом весе Федора Емельяненко — 39 побед и 6 поражений в ММА.