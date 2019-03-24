Александр Емельяненко сообщил, что его Инстаграм могут заблокировать "из-за ябеды"

Инстаграм российского бойца смешанного стиля Александра Емельяненко может быть заблокирован. Об этом сообщил сам спортсмен.
- Администрация Инстаграма предупредила меня, что может заблокировать мой аккаунт из-за ябеды, которая жалуется на меня за посты, которые я выкладываю! - написал Емельяненко.
Боец также отметил, что на всякий случай уже завел новую страницу в Инстаграме.
37-летний Емельяненко 10 мая проведет бой на турнире в Самаре. Его соперник пока не определен. В ММА Емельяненко провел 36 боев (28 побед, 7 поражений, 1 ничья).
Администрация instagram предупредила меня, что может заблокировать мой аккаунт из-за ябеды, которая жалуется на меня за посты, которые я выкладываю! Если заблокируют, то подписывайтесь @za_alexemelyanenko и моя верифицированная страница в VK https://vk.com/alexemelyanenko! #Емельяненко #Россия #спорт #mma