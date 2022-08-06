Емельяненко: «Я возьму Дацика голыми руками и отправлю спать. Он будет булкой с маслом»

Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал «СЭ», за счет чего сможет победить Дацика в очном бою.

Вчера, 5 августа Дацик выиграл у Джеффа Монсона единогласным решением судей в поединке на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Дело в том, что я вообще не ожидал, что Дацик будет в такой ужасной форме, что он так быстро распустится и так ужасно проведет бой с Монсоном. Считаю, что он абсолютно ничего не сделал, стал толстым, жирным, неподвижным, перестал бить. Функционально абсолютно ужасно себя чувствует. Не знаю, как он будет со мной драться, потому что я не Монсон. И у нас будет не по боям бой, а по боксу. Я взвинчу темп, он в первом раунде сдохнет и будет просто булкой с маслом. Возьму его голыми руками и отправлю спать», — сказал Емельяненко «СЭ».

На счету 42-летнего Дацика в ММА теперь 14 побед при 16 поражениях. Ранее он проводил профессиональные поединки по тайскому боксу, кикбоксингу, боксу и в боях на голых кулаках.