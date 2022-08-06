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Сегодня, 17:10

Емельяненко: «Я возьму Дацика голыми руками и отправлю спать. Он будет булкой с маслом»

Александр Емельяненко заявил, что с легкостью победит Дацика
Отдел единоборств «СЭ»
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Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал «СЭ», за счет чего сможет победить Дацика в очном бою.

Вчера, 5 августа Дацик выиграл у Джеффа Монсона единогласным решением судей в поединке на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Дело в том, что я вообще не ожидал, что Дацик будет в такой ужасной форме, что он так быстро распустится и так ужасно проведет бой с Монсоном. Считаю, что он абсолютно ничего не сделал, стал толстым, жирным, неподвижным, перестал бить. Функционально абсолютно ужасно себя чувствует. Не знаю, как он будет со мной драться, потому что я не Монсон. И у нас будет не по боям бой, а по боксу. Я взвинчу темп, он в первом раунде сдохнет и будет просто булкой с маслом. Возьму его голыми руками и отправлю спать», — сказал Емельяненко «СЭ».

На счету 42-летнего Дацика в ММА теперь 14 побед при 16 поражениях. Ранее он проводил профессиональные поединки по тайскому боксу, кикбоксингу, боксу и в боях на голых кулаках.

Вячеслав Дацик (слева) и&nbsp;Джефф Монсон. «Дацик — жировик. Такой бой позорит единоборства». Емельяненко: разнос Рыжего Тарзана, свадьба

Александр Емельяненко
Вячеслав Дацик
ММА
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