Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Александр Емельяненко прошел медицинское обследование в Грозном

16:38
Теги:

Александр Емельяненко прошел медицинское обследование в Грозном.

— В ходе медицинского обследования, которое прошел Александр Емельяненко в Грозном, никаких патологий не выявлено, проверено все, в том числе и сердечно-сосудистая система. Александр — здоров, — сообщает пресс-служба АСА.

Тренировочный лагерь Александра Емельяненко перед боем против Магомеда Исмаилова пройдет в Грозном в бойцовском клубе «Ахмат». Поединок состоится на турнире ACA 107 в Москве на «ВТБ Арене» 3 апреля.

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир