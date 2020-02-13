Александр Емельяненко прошел медицинское обследование в Грозном.

— В ходе медицинского обследования, которое прошел Александр Емельяненко в Грозном, никаких патологий не выявлено, проверено все, в том числе и сердечно-сосудистая система. Александр — здоров, — сообщает пресс-служба АСА.

Тренировочный лагерь Александра Емельяненко перед боем против Магомеда Исмаилова пройдет в Грозном в бойцовском клубе «Ахмат». Поединок состоится на турнире ACA 107 в Москве на «ВТБ Арене» 3 апреля.