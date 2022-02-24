Александр Емельяненко прекратил интервью из-за приступа чихания

Российский боец ММА Александр Емельяненко решил прекратить интервью после кулачного боя с Джеффом Монсоном из-за приступа чихания. Видео опубликовано на YouTube-канале «Ушатайка».

— Видели хоть один бой Нганну?

— Конечно, видел. Такой — если на первых минутах не вырубит... (дважды чихает) Вот... То ведет уже длительный бой... (чихает) Вот. Бороться — не борется... (чихает) Все, это означает, что пора прекращать интервью. (чихает) Все, хватит, поехал я домой, расчихался! (улыбается, а потом снова чихает).

40-летний Емельяненко победил 51-летнего Монсона единогласным решением судей на турнире Hardcore FC в Москве.