«Ислам против Конора». Соннен назвал самый большой бой в легком весе

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен рассказал, почему Ислам Махачев (21-1) в случае победы над Бобби Грином (29-12) на UFC Fight Night 202 должен получить титульный бой, а не Конор Макгрегор.

«Необходимо, чтобы Ислам выиграл пояс в легком весе. Он единственный, кто может выиграть пояс и затем провести защиту против Конора, — сказал Соннен в подкасте на своем YouTube-канале. — Если ты играешь в шашки, то ты поставишь Конора следующим претендентом на титул. Но ты не играешь в шашки. Ты играешь в шахматы. Ты смотришь на несколько шагов вперед. Поэтому потенциально самый большой бой в легком дивизионе — это бой Ислама и Конора за чемпионский титул. У этого боя уже есть отличная сюжетная линия: «Ученик Хабиба против Конора»».

Махачев проведет следующий бой против Грина на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, Невада (27 января). Макгрегор в последнем бою проиграл Дастину Порье 10 июля 2021 года на UFC 264 техническим нокаутом (травма ноги).

Давид Хачатрян