Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 02:55

Емельяненко после победы над Монсоном: «Были предложения устроить мне бой с Нганну»

Емельяненко рассказал о предложении провести бой с Нганну
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Александр Емельяненко.

Российский тяжеловес Александр Емельяненко утверждает, что ему предлагали в качестве соперника чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

«Ни разу не разговаривали с ним, первый раз слышу, — сказал Емельяененко журналистам после победы над Монсоном. — Такие пожелания, предложения организовать, устроить бой с [Фрэнсисом] Нганну были».

«Конечно, видел бой Нганну. Если на первых минутах не вырубит, то ведет длительный бой. Не борется».

23 февраля в Москве Емельяененко единогласным решением судей выиграл у ветерана ММА Джеффа Монсона.

Ранее владелец российского промоушена Hardcore FC Анатолий Сульянов предложил Нганну боксерский бой за 2 миллиона долларов против Тимура Слащинина.

Александр Емельяненко
Джефф Монсон
Франсис Нганну
ММА
0
Читайте также
РПЛ — в топ-3 в мире по трансферным убыткам зимой. Это окно — одно из самых расточительных в России
Долгожданный реванш с лужей крови: Емельяненко было скучно, но он разбил лицо безрассудному Монсону и победил
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лицо Джеффа Монсона после боя с Александром Емельяненко: как выглядит боец
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости