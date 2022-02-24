Емельяненко после победы над Монсоном: «Были предложения устроить мне бой с Нганну»

Емельяненко рассказал о предложении провести бой с Нганну

Российский тяжеловес Александр Емельяненко утверждает, что ему предлагали в качестве соперника чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

«Ни разу не разговаривали с ним, первый раз слышу, — сказал Емельяененко журналистам после победы над Монсоном. — Такие пожелания, предложения организовать, устроить бой с [Фрэнсисом] Нганну были».

«Конечно, видел бой Нганну. Если на первых минутах не вырубит, то ведет длительный бой. Не борется».

23 февраля в Москве Емельяененко единогласным решением судей выиграл у ветерана ММА Джеффа Монсона.

Ранее владелец российского промоушена Hardcore FC Анатолий Сульянов предложил Нганну боксерский бой за 2 миллиона долларов против Тимура Слащинина.