Александр Емельяненко: «Никакого изнасилования не было. Я столкнулся с интересами очень известных людей»

Российский боец ММА Александр Емельяненко в интервью «СЭ» заявил, что не совершал того, за что находился в тюрьме с 2014 по 2016 годы.

В 2014 году в отношении Емельяненко было возбуждено уголовное дело, а в 2015-м он был осужден за изнасилование домработницы. В ноябре 2016-го боец вышел на свободу, а в следующем году вернулся в ММА. Спортсмен отрицает свою вину.

— Я не совершал того, за что сидел, — сказал Емельяненко «СЭ». — Все прекрасно помнят, что мои интересы столкнулись с интересами одних людей, у которых, так скажем, побольше возможностей, чем у меня. Если вспомните: первая проститутка проскочила, все сразу схватились. Потом ее уличили во лжи и закрыли дело. Потом, через какое-то время, появилась вторая. Объясню: если поступает такое заявление, то это — особо тяжкая статья. Человека сразу должны взять под арест. Он не может находиться на свободе. Почему мне вменяли изнасилование? Потому что процесс проходит в закрытом режиме. Материалы уголовного дела, обвинение не публикуются, не выходят за пределы суда. Вот и все, вот поэтому так и сделали. Не знали, как посадить Емельяненко в тюрьму.

Боец подчеркнул, что никакого изнасилования не было. «Это глупости все», — отметил он.

— Сможете сейчас сказать, кому перешли дорогу? — вопрос Емельяненко.

— Да нет, зачем?

— Это известные люди?

— Очень известные.

— Связаны с ММА?

— Нет, они никак не связаны с ММА. Они и по сей день получают подзатыльники. И тогда получили, и дальше будут. Но уже не от меня, а от жизни.

В активе 38-летнего Емельяненко 28 побед, 7 поражений и 1 ничья. 29 ноября тяжеловес проведет бой по правилам бокса со стронгменом Михаилом Кокляевым. (Илья Андреев)

Полностью интервью Александра Емельяненко — здесь