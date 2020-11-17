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Александр Емельяненко назвал самую плохую черту во всех людях

09:43
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Российский боец Александр Емельяненко опубликовал у себя в Instagram философское сообщение.

— Самая плохая черта, которая есть во всех людях, — это забывать о всех хороших поступках после одной ошибки, — написал боец.

Напоним, 29 ноября 2019 года Емельяненко провел бой по правилам бокса против стронгмена Михаила Кокляева, в котором одержал победу нокаутом.

Последний бой Емельяненко провел 24 июля в ММА — на турнире АСА он был нокаутирован поднявшимся из средневесов в тяжи Магомедом Исмаиловым.

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