Александр Емельяненко: «Конечно, мы с Харитоновым не друзья»
13:27
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вопрос, являются ли они друзьями с Сергеем Харитоновым. Напомним, что 29 ноября он проведет бой против Михаила Кокляева.
— О Харитонове только если слышно, когда он что-то обо мне говорит. А так о нем ничего не слышно. Ну какие мы друзья? Знакомые. Весь бойцовский мир где-то видится, пересекается. Мы не друзья, — сказал Емельяненко (Михаил Потапов)
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