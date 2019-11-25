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Александр Емельяненко: «Конечно, мы с Харитоновым не друзья»

13:27
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Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вопрос, являются ли они друзьями с Сергеем Харитоновым. Напомним, что 29 ноября он проведет бой против Михаила Кокляева.

— О Харитонове только если слышно, когда он что-то обо мне говорит. А так о нем ничего не слышно. Ну какие мы друзья? Знакомые. Весь бойцовский мир где-то видится, пересекается. Мы не друзья, — сказал Емельяненко (Михаил Потапов)

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