Александр Емельяненко: «К бою готов!»

Российский боец Александр Емельяненко, возможно, намекнул на то, что скоро проведет бой по правилам бокса.

39-летний спортсмен опубликовал у себя в Instagram фотографию в боксерских перчатках и написал: «К бою готов!».

29 ноября 2019 года Емельяненко провел бой по правилам бокса против стронгсмена Михаила Кокляева, в котором одержал победу нокаутом.

Предыдущий бой Емельяненко провел 24 июля в ММА — на турнире АСА он был нокаутирован поднявшимся из средневесов в тяжи Магомедом Исмаиловым.