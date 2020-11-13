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Александр Емельяненко: «К бою готов!»

15:22
Александр Емельяненко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Емельяненко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский боец Александр Емельяненко, возможно, намекнул на то, что скоро проведет бой по правилам бокса.

39-летний спортсмен опубликовал у себя в Instagram фотографию в боксерских перчатках и написал: «К бою готов!».

29 ноября 2019 года Емельяненко провел бой по правилам бокса против стронгсмена Михаила Кокляева, в котором одержал победу нокаутом.

Предыдущий бой Емельяненко провел 24 июля в ММА — на турнире АСА он был нокаутирован поднявшимся из средневесов в тяжи Магомедом Исмаиловым.

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