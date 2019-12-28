Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов проведут бой 3 апреля

Российские бойцы ММА Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов проведут поединок 3 апреля 2020 года в Москве на турнире АСА 107, сообщили «СЭ» в пресс-службе лиги.

Шоу АСА 107 состоится на «ВТБ Арене». Поединок между 38-летним Емельяненко и 33-летним Исмаиловым пройдет в тяжелом весе. Исмаилов в данной весовой категории ранее не выступал.

На счету Емельяненко 28 побед, 7 поражений и 1 ничья в ММА. У Исмаилова — 15 побед, 2 поражения и 1 ничья.