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Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов проведут бой 3 апреля

21:15
Александр Емельяненко. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Емельяненко. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российские бойцы ММА Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов проведут поединок 3 апреля 2020 года в Москве на турнире АСА 107, сообщили «СЭ» в пресс-службе лиги.

Шоу АСА 107 состоится на «ВТБ Арене». Поединок между 38-летним Емельяненко и 33-летним Исмаиловым пройдет в тяжелом весе. Исмаилов в данной весовой категории ранее не выступал.

На счету Емельяненко 28 побед, 7 поражений и 1 ничья в ММА. У Исмаилова — 15 побед, 2 поражения и 1 ничья.

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