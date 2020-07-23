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Александр Емельяненко: «Хорошо, если Исмаилова хватит на раунд, я просил его не падать»

01:47
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Российский боец ММА Александр Емельяненко поделился ожиданиями от боя с Магомедом Исмаиловым. Поединок пройдет 24 июля в Сочи на турнире ACA.

— Я всегда рассчитываю на всю дистанцию боя, но как и все бойцы я стараюсь закончить бой досрочно, я с первых секунд буду обострять, — сказал Емельяненко. — Тот прогноз, который делал Мага, я делал еще месяц назад: максимум один раунд. Это не его весовая категория, у него лишний вес. Вот ты накинь на себя еще гирю в 13 кг. Это не его вес, не его скорость. Тут совершенно все другое. Хорошо, если его хватит на раунд, я уже просил его сразу не падать.

38-летний Емельяненко в ММА провел 36 боев, в которых он одержал 28 побед, в том числе 20 нокаутом. На счету 33-летнего Исмаилова 13 побед, три поражения и одна ничья.

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