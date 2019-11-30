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Александр Емельяненко хочет провести бой в Fight Nights

04:23
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Российский боец Александр Емельяненко после победы над над стронгменом Михаилом Кокляевым в поединке по правилам бокса признался, что хочет провести бой в Fight Nights. На его счету в ММА 28 побед (25 досрочно), 7 поражений и 1 ничья.

— Мы говорили с Камилом Гаджиевым (руководитель организации Fight Nights), — цитирует ТАСС Емельяненко. — У них турнир в конце декабря. Планируем вернуться к этому вопросу. Я мог выступить 22 декабря, но у организации был заполнен кард.

Емельяненко отправил в нокаут Кокляева в первом раунде. Как это было

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