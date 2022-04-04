Энтони Смит: «Конор снесет голову Джейку Полу»

Смит считает, что Пол не готов выйти подраться с Макгрегором по правилам ММА

Полутяжеловес UFC Энтони Смит (36-16) сомневается, что Джейк Пол готов выйти подраться с Конором Макгрегором (22-6) по правилам ММА.

«Прежде всего, Конор вдвое меньше Джейка Пола, — сказал Смит в интервью MMA Fighting. — Джейк большой парень, и он дерется с невысокими, коренастыми борцами полусреднего веса. Джейк таких же размеров, как и я. Он огромный.

Если бы он подрался с Конором по правилам бокса, то это, наверное, был бы неплохой бой. Но готов ли Джейк выйти против Конора в клетку? В этом случае Конор бы ему голову снес. Многие говорят, что Джейк умеет бороться. Нет, по правилам ММА его поджарят на гриле».

Ранее Пол говорил, что побьет Макгрегора в первом раунде. «Конор катится по спирали вниз, — сказал Пол в интервью TMZ Sports. — У него сломаны все конечности. Если бой пройдет в стойке, я нокаутирую его в первом раунде. Если я проиграю, они могут отдать бойцам все мои деньги».

В настоящее время Макгрегор восстанавливается после травмы. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (28-7) 10 июля 2021 года на UFC 264.

Пол победил бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли по правилам бокса 18 декабря 2021 года. Пол отправил Вудли в глубокий нокаут в шестом раунде.