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Сегодня, 12:26

Волкановски — о бое с Махачевым: «Не постучу в знак сдачи и не усну от удушающего приема»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Чемпион полулегкого дивизиона UFC австралиец Алекс Волкановски заявил, что не будет сдаваться, если Ислам Махачев поймает его на болевой прием.

«Я один из лучших грэпплеров на земле, я больше и сильнее него. Глупо думать, что я не буду готов к такому сценарию. Я не постучу в знак сдачи, не усну от удушающего, если попадусь на болевой прием, а выйду и буду доставать его ударами. Вот и все», — cказал Волкановски на пресс-конференции UFC 284, отвечая на вопрос «СЭ».

Махачев и Волкановски возглавят турнир UFC 284, который состоится в ночь на 12 февраля в Перте (Австралия).

На счету 31-летнего Махачева 23 победы и одно поражение. У 34-летнего Волкановски — 25 побед и одно поражение.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
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