Алекс Перейра: «Блахович был самым жестким в полутяжелом дивизионе»

Экс-чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра (8-2) считает, что он победил самого опасного бойца в полутяжелом дивизионе.

«Кто будет моим следующим соперником? Не знаю. Ян был самым жестким в этом дивизионе. Он бывший чемпион и очень опасный парень. Так что кого бы они против меня ни поставили, для меня это не имеет значения. Я здесь для того, чтобы делать свою работу. Я буду тренироваться, чтобы показать шоу и выйти победителем», — сказал Перейра на пресс-конференции.

Перейра победил экс-чемпиона в полутяжелом весе Яна Блаховича (29-10) раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28)?. Бой стал со-главным событием вечера на турнире UFC 291, который прошел 29 июля в Солт-Лейк-Сити, США.