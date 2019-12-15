Альдо получит титульный бой и встретится с Сехудо

Несмотря на неудачный дебют в легчайшей весовой категории, бывший обладатель титула UFC в полулегком весе Жозе Альдо станет следующим соперником действующего чемпиона дивизиона Генри Сехудо, сообщает MMA Junkie.

На UFC 245 в Лас-Вегасе Жозе Альдо в трех раундах уступил раздельным судейским решением первому номеру легчайшего дивизиона Марлону Мораесу.

— Генри Сехудо написал мне: «Это полная ерунда. Альдо не проиграл этот бой. Он выиграл этот бой, так что я хочу отнестись к нему соответственно», — сказал президент UFC Дана Уайт.