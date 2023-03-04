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Сегодня, 13:45

Туменов: «Джонсу будет тяжело, в боксе Ган намного лучше»

Туменов дал прогноз на бой Ган — Джонс
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Боец лиги ACA и экс-боец UFC Альберт Туменов дал прогноз на бой Сирил Ган — Джон Джонс, который пройдет в ночь на 5 марта на турнире UFC 285.

«Кому-то длительные простои идут на пользу, а у кого-то остается некая ржавчина. Со слов Джона Джонса, он специально не дрался эти три года и привыкал к новому весу. Он не просто за полгода набрал вес и вышел драться. Некоторые быстро поднимаются на категорию выше, а потом некомфортно чувствуют себя в поединках. Джонс правильно подошел к смене весовой категории. Считаю, что у Сирила Гана больше шансов в поединке против Джона. Мне кажется, Джонсу будет тяжело, хотя он может удивить. Во-первых, из-за новой весовой категории. Во-вторых, в боксе и работе в стойке Ган намного лучше. Если он не даст себя повалить и измотать, то у него есть все шансы. Думаю, Сирил победит», — приводит слова Туменова MMA.Metaratings.ru.

На турнире UFC 285 Джонс Джонс после трехлетнего простоя проведет поединок против Сирила Гана за титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Этот поединок станет дебютным для Джонса в новой весовой категории.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/tumenov-dzhonsu-budet-tyazhelo-v-bokse-gan-namnogo-luchshe-232697/
Джон Джонс
Сирил Ган
UFC
ММА
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