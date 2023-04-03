Актер Том Харди в турнире по джиу-джитсу выбрался из гильотины и победил

45-летний актер Том Харди, известный по таким фильмам, как «Воин», «Безумный Макс», «Выживший», «Темный рыцарь: Возрождение легенды», и многим другим, одержал очередную победу в турнире по джиу-джитсу.

В недавней схватке Харди встретился с оппонентом, который поймал его на гильотину. Тем не менее актер выбрался из тяжелого положения, а затем провел треугольник ногами. Согласно изданию MiddleEasy, Харди выиграл схватку.

В 2022-м Харди одержал победу на нескольких соревнованиях по джиу-джитсу, в том числе на REORG Open и UMAC Brazilian Jiu-Jitsu Open.