Адвокат задержанного Александра Емельяненко утверждает: спортсмен не был пьян

Кахабер Долобадзе, адвокат бойца ММА Александра Емельяненко отрицает, что его подзащитный был пьян при задержании полицией. Сегодня стало известно, что спортсмен был доставлен в полицейский участок за распитие алкоголя.

- Не было задержания, его просто доставили в отдел полиции. Там ребята какие-то, видимо, употребляли спиртное. Даже не знаю, составили ли протокол. Но Саша уже дома. Водитель его забрал, - цитирует "360" Долобадзе. - Он сам не был пьян. Он сейчас готовится к бою и не употребляет. Он тренируется, из Самары только вчера прилетел.