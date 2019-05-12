Александр Емельяненко задержан в Москве за распитие алкогольных напитков

Полицейские задержали в Москве российского бойца Александра Емельяненко за распитие алкогольных напитков в общественном месте, информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

– На улице Восточной за распитие алкоголя в общественном месте задержан Александр Емельяненко, – говорится в сообщении. – Мужчина доставлен в полицию, на него составлен административный протокол.

В пресс-службе столичного ГУ МВД РФ подтвердили факт задержания, не уточнив фамилию задержанного. По данным полиции, около дома 2, корпус 2 по Восточной улице был задержан гражданин, который нарушал общественный порядок и распивал спиртные напитки.

Ранее Емельяненко был лишен на полтора года водительских прав за езду в нетрезвом виде в Кисловодске. Он также был арестован на 10 суток по ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции").