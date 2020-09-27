Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Адесанья нокаутировал Косту и защитил чемпионский титул

07:44
Исраэль Адесанья. Фото AFP
Исраэль Адесанья. Фото AFP
Теги:

Завершился главный поединок турнира UFC 253 в Абу-Даби (ОАЭ). Нигериец Исраэль Адесанья победил бразильца Паулу Косту. Нигерийский боец защитил титул чемпиона в среднем весе (до 83,9 кг).

Победитель нокаутировал своего соперника во втором раунде (3:59) — рефери зафиксировал технический нокаут. 31-летний Адесанья провел 20 поединков в ММА и во всех одержал победы (15 нокаутов). 29-летний Коста впервые потерпел поражение. В его активе 13 победных поединков (11 нокаутов).

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир