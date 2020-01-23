Абдурахимов сразится с Ганом в андеркарте боя Хабиба и Фергюсона

Российский боец Шамиль Абдурахимов проведет бой с Сирилом Ганом, сообщает MMA Junkie. Поединок состоится 18 апреля в Нью-Йорке в рамках UFC 249.

Главным событием вечера станет поединок Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном. Россиянин будет защищать титул чемпиона в легком весе.

38-летний Абдурахимов провел в ММА 25 поединков, из которых выиграл 20 (9 нокаутом) и проиграл 5. На счету 29-летнего Гана 6 побед (2 нокаутом) в 6 боях.