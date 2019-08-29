Абдулманап Нурмагомедов ответил на высказывания Тактарова и попросил не оскорблять его

Абдулманап Нурмагомедов, тренер и отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, высказался в ответ на комментарии бывшего бойца ММА Олега Тактарова.

Ранее Тактаров в интервью каналу «От души в душу» на Youtube сказал: «Я 24 года назад выиграл. Жил прекрасно 20 лет. И вдруг откуда ни возьмись появились специалисты. Появился папа-тренер великий маг, волшебник и вдруг решил, что я не первый чемпион (UFC — прим. «СЄ».) В интервью было рассказано, что технически я не первый и вообще меня надо забыть, вычеркнуть из истории. Как вообще можно это трогать, оно есть. Этот тот фундамент, на котором вы все, собаки, выросли. Не трогайте этот фундамент! Все кто чего-то вякнул, они все попали: либо в нокаут, либо из биография пошла в никуда. Это закон жизни. Не я его придумал. Это закон вселенной.

— Большая просьба ко всем, нельзя отвечать на оскорбление дурак — сам дурак. И конфликта не было, Олег, у меня с тобой. Вы со своим тренером были у меня в гостях. Погостили, провели хорошо время и уехали. А теперь Федора (Емельяненко — прим. «СЭ»), Хабиба и меня ты хочешь достать. Спасибо тебе за все. Обращаюсь ко всем, не оскорбляйте Олега.

Олег Тактаров завоевал чемпионский титул на турнире UFC 6 в 1995 году.