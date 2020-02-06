Абдулманап Нурмагомедов: «Конору недолго осталось. Он будет падать»

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (28-0) — Абдулманап Нурмагомедов — считает, что ирландского бойца Конора Макгрегора (22-4) ждут поражения.

— Чаще всех о реванше между Хабибом и Макгрегором говорит Дана Уайт. Он говорит, что Конор выйдет против победителя боя Хабиба и Фергюсона.

— Он чаще всех, а я меньше всех.

— Как относитесь к тому, что организация делает упор на том, что реванш нужен.

— Наша задача — выигрывать, ронять, побеждать досрочно. И, думаю, будет все нормально. Конору недолго осталось.

— В плане карьеры?

— В плане карьеры.

— А почему так думаете?

— Потому что будет падать. Чем больше боев устроит, тем больше проиграет. Ребята есть посильнее. Но я еще раз заявляю: мы готовы уронить его другим бойцом (Исламом Махачевым. — Прим. «СЭ»). Но почему он (Макгрегор) не хочет провести бой с Кьезой? Или с Фергюсоном? Если вы думаете, что бой с Серроне был боем — тогда вы не специалисты. Это муляж. (Илья Андреев)