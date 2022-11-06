Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 20:33

Абдель-Азиз предложил провести бой между Федором Емельяненко и Марком Хантом в лиге Хабиба

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Новости
Федор Емельяненко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Известный менеджер бойцов Али Абдель-Азиз предложил организовать бой между легендарным Федором Емельяненко и Марком Хантом в лиге Хабиба Нурмагомедова Eagle FC.

«Кто хочет увидеть бой Марка Ханта против Федора?», — написал Абдель-Азиз в соцсетях, отметив страницу Хабиба Нурмагомедова в Twitter.

Днем ранее 48-летний Хант нокаутом победил Сонни Билла Уильямса в поединке по правилам бокса и завершил карьеру бойца.

В прошлом Емельяненко уже встречался с Хантом. В 2006 году в лиге Pride FC россиянин одержал победу болевым приемом.

Федор Емельяненко
Хабиб Нурмагомедов
0
Читайте также
Валиева вдохновилась в родной Казани и показала характер. Крутое выступление чемпионки
«Когда чувствуется предвзятость, меня это до слез расстраивает». Медведева — о новом партнере и контрасте с Милохиным
Президент Польши заверил, что новых уступок Брюсселю в вопросе реформ не будет
Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН погиб в зоне СВО
В Сочи два человека погибли при обрушении балкона пятиэтажного дома
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бен Аскрен рассказал, почему не стоит начинать карьеру в ММА

«Иметь на счету 175 000 долларов». Стерлинг показал список желаний на 2019 год и дал совет для достижения целей
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости