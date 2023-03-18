Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

18 марта, 13:18

Шаблий заявил, что Макки и «Питбуль» подерутся в июне

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский боец Bellator Александр Шаблий рассказал, когда станет известен его соперник по полуфиналу Гран-при, которым должен стать победитель противостояния между Эй Джеем Макки и Патрики Фрейре по прозвищу «Питбуль».

«Разговаривал с матчмекером лиги Майком Коганом. Меня интересовал вопрос, когда они подерутся. Думал, что провести два поединка Гран-при в один вечер — это нормально, поэтому предполагал, что они подерутся уже на следующем турнире. Но Майк сказал, что Макки и «Питбуль» подерутся аж в июне. Не знаю, с чем это связано. Лишних вопросов не задавал. Для меня главное было узнать дату. Если их поединок состоится в июне, мой полуфинал пройдет, скорее всего, в сентябре-октябре. Я на 80% уверен, что моим соперником будет Эй Джей Макки. Ждать победителя не имеет смысла, начну готовиться под него. Он — интересный парень. Хороший поединок для меня. Макки известен на Западе. Он — один из самых главных проспектов. Поэтому мне интересно подраться именно с ним. Если это будет «Питбуль», переиграем. Поединок с ним не составит для меня труда», — приводит слова Шаблия MMA.Metaratings.ru.

На данный момент известны два полуфиналиста Гран-при Bellator в легком весе. Ими стали россияне Усман Нурмагомедов и Александр Шаблий, которые победили соответственно Бенсона Хендерсона и Тофика Мусаева.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/shablii-makki-i-pitbul-poderutsya-v-iyune-236439/
ММА
0
Читайте также
Уникальный успех ЦСКА: бросили в три раза меньше «Локомотива» и победили
Мощнейшие цифры главного русского новичка: повторил результат Буре, впереди — только Овечкин
Социальные пенсии дополнительно проиндексируют на 3,3% с 1 апреля
Прокуратура Манхэттена уведомила Трампа о его задержании 21 марта
Дрон-камикадзе «Привет-82» передадут добровольцам СВО в апреле
«Метрополитен-оперу» обязали заплатить $200 тыс. оперной певице Нетребко
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Евгений Гончаров рассказал, с кем не хотел бы провести ближайший поединок

55-летний боец ММА из России победил удушающим приемом более молодого соперника
Новости
RSS RSS
Все новости