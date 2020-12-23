33,3 миллиона зрителей в России посмотрели трансляции боев UFC в 2020 году

UFC и консалтинговая компания Nielsen Sports обнародовали результаты исследования о популярности бренда UFC в России по итогам 2020 года.

Первое исследование было проведено в августе 2018 года перед выходом UFC на российский рынок и дебютным турниром в «Олимпийском» в сентябре 2018 года. Как говорится в пресс-релизе UFC, согласно последним результатам, за прошедшие два года число фанатов UFC увеличилось почти на 4,5 миллиона человек. Среди них на 7 процентов выросла женская аудитория, следящая за боями промоушена. ММА стал пятым по популярности видом спорта в России, обойдя баскетбол, бокс и теннис.

Общий рост фанатской базы UFC отразился и на увеличении числа зрителей прямых трансляций в 2020 году. Телеканал РЕН ТВ провел трансляции восьми турниров UFC в партнерстве с Media-Telecom, совместном предприятии Ростелеком и Национальной Медиа Группы. Общее число зрителей, посмотревших трансляции боев в этом году, достигло 33,3 миллиона. Турнир UFC 254 (24 октября) с главным боем Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи собрал более 11 миллионов зрителей, а турнир UFC 246 (19 января) с главным боем Конор Макгрегор vs Дональд Серроне — 5,7 миллиона зрителей.

Как говорится в отчете, рост числа подписчиков платформы UFC Foght Pass в России составил 1550 процентов.