Мухаммад Мокаев подерется с Джафелем Фильо 18 марта на UFC 286

22-летний британский проспект дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев (8-0) проведет следующий бой против 29-летнего бразильца Джафеля Фильо (14-2) на UFC 286, сообщил Мокаев в Twitter. Турнир состоится 18 марта в Лондоне, Великобритания.

Мокаев в прошлом бою одолел 32-летнего канадского бойца Малкольма Гордона (14-6) сабмишном в третьем раунде. Поединок состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Фильо идет на серии из 5 побед. В прошлом бою он победил Ройберта Эчеверрию (7-1) техническим нокаутом в третьем раунде на Dana White's Contender Series. Бой прошел 20 сентября 2022-го.