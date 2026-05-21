21 мая прошла официальная церемония открытия чемпионата России по ММА-2026

21 мая в городе Сочи прошло официальное открытие чемпионата и первенства России по ММА 2026 года.

Президент Союза ММА России Сергей Фатеев, почетный президент организации Федор Емельяненко и Висам Аби Надер, первый вице-президент международной организации IMMAF, сказали приветственные слова участникам соревнований. Также было зачитано приветствие министра спорта РФ Михаила Дегтярева.

Фатеев во время церемонии открытия объявил, что призовой фонд для победителей в этом году составит 10 миллионов 250 тысяч рублей.

Чемпионат России по ММА среди мужчин и женщин пройдет с 20 по 24 мая в спортивном комплексе «ЮГ СПОРТ».

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