Бокс/ММА
UFC PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА

В Сочи определилась сборная России по ММА

Алина Савинова

В Сочи завершился чемпионат России по ММА, по итогам которого сформирована национальная сборная.

За место в команде боролись более 300 спортсменов. В мужском командном зачете первое место заняла сборная Республики Дагестан, в женском — сборная Краснодарского края.

Чемпионами среди мужчин стали Сайд-Селим Муцураев (52,2 кг), Эльдар Багатыров (56,7 кг), Абдулхаким Муртузалиев (61,2 кг), Казбек Лабазанов (65,8 кг), Омарасхаб Юсупов (70,3 кг), Халил Пирмагомедов (77,1 кг), Мурад Абдулатипов (83,9 кг), Магомед Гусбанов (93 кг), Омар Гасайниев (120,2 кг), Магомед Омаров (+120,2 кг).

Победительницами среди женщин стали Дарья Кузнецова (47,6 кг), Ангелина Клинова (52,2 кг), Елизавета Ковалева (56,7 кг), Нина Харинова (61,2 кг), Олча Монгуш (65,8 кг), Татьяна Девятова (70,3 кг).

«Сегодня вы лучшие, вы пишите историю, на вас будет равняться подрастающее поколение. На чемпионате России выступали опытные спортсмены и ребята, которые только пришли из юниоров. Отдельно хочу поблагодарить тренеров наших спортсменов за ваши силы и знания, которые вы передаете своим ученикам. Благодаря вам и вашему труду сборная России всегда считалась и, уверен, будет и дальше считаться одной из лучших в мире! Поздравляю наших чемпионов! Успехов вам и новых побед!» — приводит пресс-служба турнира слова президента Союза ММА России Сергея Фатеева.

Федор Емельяненко отметил, что победа во всероссийском соревновании — важный шаг для каждого спортсмена, а Вадим Немков подчеркнул конкурентность поединков и очень хорошее судейство на чемпионате России в Сочи.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Петросян сменила тренера, но все еще в поисках. Что ее ждет в новом сезоне?
Захарова назвала шокирующими заявления Канье Уэста с восхвалением Гитлера
Лавров объяснил отказ России от заморозки по линии фронта
Андреева и Рублев проиграли в полуфинале микста на US Open-2026
Почему Талалаеву раньше прощали выходки и оскорбления, а теперь он раздражает всех
Комик Александр Незлобин внесен в реестр иноагентов
Популярное видео
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
«Волейбол. Наши чемпионы» | Николай Карполь
«Волейбол. Наши чемпионы» | Николай Карполь
Дмитрий Сычев — в подкасте Ксении Шойгу
Дмитрий Сычев — в подкасте Ксении Шойгу
«Ак Барс» и СКА выглядят неубедительно
«Ак Барс» и СКА выглядят неубедительно
КХЛ отменила правило игры рукой и провела брифинг перед сезоном
КХЛ отменила правило игры рукой и провела брифинг перед сезоном
Кевин Хейс — новичок «Ак Барса»
Кевин Хейс — новичок «Ак Барса»
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
Лука Профака запросил обмен из-за ситуации в городе
Лука Профака запросил обмен из-за ситуации в городе
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Челябинск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Челябинск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 5-го тура 22 августа
РПЛ: видео всех голов 5-го тура 22 августа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

21 мая прошла официальная церемония открытия чемпионата России по ММА-2026

Рофаль нокаутировал Бисултанова, Халухоев победил Келеша на турнире NFL 4
Новости
RSS RSS
Все новости