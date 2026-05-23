В Сочи определилась сборная России по ММА

В Сочи завершился чемпионат России по ММА, по итогам которого сформирована национальная сборная.

За место в команде боролись более 300 спортсменов. В мужском командном зачете первое место заняла сборная Республики Дагестан, в женском — сборная Краснодарского края.

Чемпионами среди мужчин стали Сайд-Селим Муцураев (52,2 кг), Эльдар Багатыров (56,7 кг), Абдулхаким Муртузалиев (61,2 кг), Казбек Лабазанов (65,8 кг), Омарасхаб Юсупов (70,3 кг), Халил Пирмагомедов (77,1 кг), Мурад Абдулатипов (83,9 кг), Магомед Гусбанов (93 кг), Омар Гасайниев (120,2 кг), Магомед Омаров (+120,2 кг).

Победительницами среди женщин стали Дарья Кузнецова (47,6 кг), Ангелина Клинова (52,2 кг), Елизавета Ковалева (56,7 кг), Нина Харинова (61,2 кг), Олча Монгуш (65,8 кг), Татьяна Девятова (70,3 кг).

«Сегодня вы лучшие, вы пишите историю, на вас будет равняться подрастающее поколение. На чемпионате России выступали опытные спортсмены и ребята, которые только пришли из юниоров. Отдельно хочу поблагодарить тренеров наших спортсменов за ваши силы и знания, которые вы передаете своим ученикам. Благодаря вам и вашему труду сборная России всегда считалась и, уверен, будет и дальше считаться одной из лучших в мире! Поздравляю наших чемпионов! Успехов вам и новых побед!» — приводит пресс-служба турнира слова президента Союза ММА России Сергея Фатеева.

Федор Емельяненко отметил, что победа во всероссийском соревновании — важный шаг для каждого спортсмена, а Вадим Немков подчеркнул конкурентность поединков и очень хорошее судейство на чемпионате России в Сочи.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max