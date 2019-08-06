14-летний каратист из Перми отразил атаку пьяного с ножом

В Перми 14-летний каратист Роман Меньшов отбил атаку пьяного незнакомца, который успел ранить его охотничьим ножом, информирует metronews.ru.

Как сообщает пресс-служба регионального МВД, инцидент произошёл 5 августа вечером во дворе жилого дома. Пьяный прохожий, увидев двух мальчиков, набросился с ножом на ближайшего из них. Тот успел отклониться от удара – нож полоснул его по лицу. Друзья убежали в магазин, где вызвали "скорую" и полицию. Вскоре подозреваемого задержали – его внешность описал друг мальчика-каратиста. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Полиция опубликовала видео с подозреваемым – высоким худощавым человеком средних лет. На допросе он заявил, что работает на стройке.

– Мы шли с другом в магазин, – отметил Роман Меньшов. – Нас остановил пьяный мужчина и нанес удар охотничьим ножом – лезвие около 15 сантиметров. Благодаря тренировкам по карате я смог уклониться от удара. Но лезвие скользнуло по лицу, что вызвало кровотечение. Конечно, если бы не занятия спортом, все могло закончиться хуже. На реакцию у меня были доли секунды. Все делал на умениях и инстинктах. Удар преступник наносил быстро...

Ты становишься дисциплинированнее, сильнее, лучше мыслишь. Занимаюсь карате уже десять лет. Есть и кумир – это мой тренер Игорь Титков. Я поставил перед собой цель – добиться как можно большего, стать лучше. На соревнованиях научился давать отпор – в жизни это придает уверенность.