На UFC 254 — время главных боев: Хабиб — Гэтжи, Волков — Харрис, Анкалаев — Куцелаба. Онлайн и видео трансляция
Турнир UFC 254 на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ) открывает основной кард. В списке — шесть боев.
Главный поединок вечера — титульный бой в легком весе (до 70,3 кг) — Хабиб Нурмагомедов (Россия) vs Джастин Гэтжи (США). Ориентировочное время выхода бойцов в октагон — 23.00 (мск).
До этого пройдут следующие бои (по порядку).
Полутяжелый вес (до 93,0 кг): Магомед Анкалаев (Россия) — Ион Куцелаба (Молдавия).
Наилегчайший вес (до 56,7 кг), женщины: Лорен Мерфи (США) — Лилия Шакирова (Узбекистан).
Средний вес (до 83,9 кг): Фил Хоус (США) — Якоб Малкун (Австралия).
Тяжелый вес (до 120,2 кг): Александр Волков (Россия) — Уолт Харрис (США).
Средний вес (до 83,9 кг): Роберт Уиттакер (Австралия) — Джаред Каннонье (США).
«СЭ» ведет онлайн трансляцию турнира UFC 254 Хабиб — Гэтжи.
Главный бой вечера и поединки основного карда в прямом эфире можно смотреть на телеканале РЕН ТВ.
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