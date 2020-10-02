Хабиб возмутился вопросом журналиста о его отце

Чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова возмутил вопрос на онлайн-пресс-конференции о том, насколько тяжело ему тренироваться без отца. Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля этого года в возрасте 57 лет.

— Во время боя с Порье отец был рядом с вами. Насколько сложно готовиться к поединку с Джастином Гэтжи без его помощи, понимая, что его не будет в вашем углу?

— (Вздыхает). Я не понимаю, когда люди спрашивают меня: «Насколько сложно вам тренироваться без отца?» Естественно, это сложно. Я не могу понять, почему вы продолжаете задавать этот вопрос. Это очень сложно. Сами вот подумайте... У вас же есть отец?

— Да, конечно.

— Если с ним что-то случиться, вам без него будет сложно или просто?

— Естественно, это очень тяжело.

— Я же тоже человек. Конечно, мне очень тяжело.

Бой между Нурмагомедовым (28-0) и Гэтжи (22-2) состоится 24 октября на турнире UFC 254 в Абу-Даби. (Илья Андреев)