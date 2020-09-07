Хабиб назвал лучшего бойца вне зависимости от весовой категории

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (28-0) в интервью МИЦ «Известия» назвал Джона Джонса (26-1) лучшим бойцом UFC вне зависимости от весовой категории.

Джонс занимает первое место в рейтинге UFC pound-for-pound, а Нурмагомедов — второе. Американец — бывший чемпион UFC в полутяжелом весе. Этим летом он оставил титул, так как решил перейти в тяжелый вес.

— Периодически поднимается тема того, что вы находитесь не на своем месте в рейтинге pound-for-pound — что вы должны быть не на втором месте, а на первом, которое сейчас занимает Джон Джонс. А вы сами что думаете по этому поводу?

— Если честно, я бы тоже поставил его на первое место. Человек защитил пояс девять раз. Фактически он непобежденный. Да, у него есть поражение, но тогда он не проиграл — его дисквалифицировали. Он побеждал очень много громких имен, легенд. По доминации в последние пару лет он показывает не лучшие выступления, многие считают, что он два-три боя проиграл, очень во многих раундах уступил, был замешан в скандале с допингом, но по навыкам он заслуженно на первом месте в p4p.

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