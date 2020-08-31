Джастин Гэтжи. На 24 октября запланирован турнир UFC 254. Главным боем шоу назван поединок за титул чемпиона в легком весе Хабиб Нурмагомедов

Турнир UFC 254 должен пройти в Абу-Даби, ОАЭ. Соперники по главному событию вечера — обладатель пояса, россиянин Хабиб Нурмагомедов и претендент, временный чемпион, американец Джастин Гэтжи.

31-летний Хабиб владеет поясом с апреля 2018 года после победы над американцем Элом Яквинтой и провел две успешные защиты. В октябре 2018-го боец из Дагестана заставил сдаться ирландца Конора Макгрегора, а в сентябре 2019-го — американца Дастина Порье.

Дагестанский орел должен был снова выйти в октагон в апреле 2020 года, но его бой с американцем Тони Фергюсоном не состоялся из-за пандемии коронавируса. Поединок Хабиб — Тони сорвался в пятый раз в истории (ранее причиной были травмы или проблемы со здоровьем одного из соперников).

UFC провел 249-й турнир на месяц позже — в мае, а в его главном бою Хабиба заменил Гэтжи. Этот боец победил Фергюсона, стал обладателем пояса временного чемпиона и получил право на титульный поединок с Нурмагомедовым.

Бой Хабиб — Гэтжи и UFC 254 планировали провести в США или ОАЭ. В августе Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве заявил: поединок состоится в Абу-Даби на так называемом Бойцовском острове.

Видеотрансляция боя Хабиб — Гэтжи в России, весьма вероятно, будет организована одним из ведущих федеральных каналов. Точная информация о показе поединка в прямом эфире появится ближе к дате проведения турнира UFC 254.