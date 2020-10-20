Дата и место боя: суббота, 24 октября, турнир UFC 254, Бойцовский остров. Вечер единоборств пройдет в специально построенном во время пандемии коронавируса комплексе UFC на искусственном острове Яс, Абу-Даби, ОАЭ.

Время боя: главный поединок турнира UFC 254 Хабиб — Гэтжи начнется ориентировочно в 23.00 24 октября (по Москве). Ранние прелимы турнира стартуют в 17.15, предварительный кард начнется в 19.00, а основной кард — в 21.00.

Что стоит на кону: главный бой шоу UFC 254 Хабиб — Гэтжи — титульный. 32-летний российский боец по прозвищу Дагестанский орел (рекорд в ММА — 28-0) — непобедимый и действующий чемпион лиги в легком весе (до 70,3 кг). Это третья защита Хабиба после победы над американцем Элом Яквинтой в апреле 2018-го. В октябре 2018-го россиянин заставил сдаться ирландца Конора Макгрегора, а в сентябре 2019-го — американца Дастина Порье.

31-летний Гэтжи по прозвищу Хайлайт (рекорд в ММА — 22-2) — временный чемпион. Американец получил титульный бой после победы над соотечественником Тони Фергюсоном в мае.

Расписание турнира UFC 254: до главного боя Хабиб — Гэтжи значатся 7 поединков прелимов и 4 — основного карда. Среди главных — бои с участием россиян, Магомеда Анкалаева и Александра Волкова.

При этом список может еще поменяться. Так, уже были отменены бои Ислама Махачева (его соперник, бразилец Рафаэль дос Аньос заболел коронавирусом, а UFC не может найти замену) и Умара Нурмагомедова (из-за инфекционного заболевания россиянина сорвался его поединок с Сергеем Морозовым из Казахстана).

Онлайн-трансляция: «СЭ» ведет онлайн турнира UFC 254 с главным боем Хабиб — Гэтжи.

Где смотреть: главный бой UFC 254 и поединки основного карда в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ, начало трансляции запланировано на 22.30.

Хабиб Нурмагомедов vs Джастин Гэтжи.

UFC 254. Предварительный кард (начало — 17:15 мск)

Легкий вес (до 70,3 кг): Хоэль Альварес (Испания) — Александр Яковлев (Россия).

Легкий вес (до 70,3 кг): Алекс Оливейра (Бразилия) — Шавкат Рахмонов (Казахстан).

Промежуточный вес (до 63,5 кг): Кэйси Кенни (США) — Натаниэль Вуд (Англия).

Тяжелый вес (до 120,2 кг): Стефан Штруве (Нидерланды) — Тай Туиваса (Австралия).

Средний вес (до 83,9 кг): Фил Хоус (США) — Якоб Малкун (Австралия).

Наилегчайший вес (до 56,7 кг), женщины: Лиана Джоджуа (Россия/Грузия) — Миранда Маверик (США).

Полутяжелый вес (до 93,0 кг): Да Ун Юнг (Южная Корея) — Сэв Элви (США).

UFC 254. Основной кард (начало — 21:00 мск)

Полутяжелый вес (до 93,0 кг): Магомед Анкалаев (Россия) — Ион Куцелаба (Молдавия).

Наилегчайший вес (до 56,7 кг), женщины: Синтия Калвильо (США) — Лорен Мерфи (США).

Тяжелый вес (до 120,2 кг): Александр Волков (Россия) — Уолт Харрис (США).

Средний вес (до 83,9 кг): Роберт Уиттакер (Австралия) — Джаред Каннонье (США).

Легкий вес (до 70,3 кг): Хабиб Нурмагомедов (Россия) — Джастин Гэтжи (США).

Примечание: фамилия Джастина Гэтжи также пишется как Гейджи.

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