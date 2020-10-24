Вечер единоборств UFC 254 пройдет в субботу, 24 октября, на Бойцовском острове около Абу-Даби (ОАЭ).

Главный бой турнира — поединок за пояс чемпиона в легком весе между непобедимым и действующим чемпионом россиянином Хабибом Нурмагомедовым и претендентом и временным чемпионом американцем Джастином Гэтжи (Гейджи).

Ранние прелимы UFC 254 начнутся в 17.15 (время московское). Предварительный кард стартует в 19.00.

Начало боев основного карда назначено на 21.00 (мск). Главный поединок вечера Хабиб — Гэтжи запланирован ориентировочно на 23.00.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию турнира. Старт — в 17.15.

Бой Хабиб — Гэтжи и основной кард турнира в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале РЕН ТВ. Начало трансляции — 22.30.

Полное расписание всех боев турнира UFC 254 и ключевая информация о шоу на Бойцовском острове, статистика Хабиба и Гэтжи и их путь к этому поединку — здесь.

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