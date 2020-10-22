Бой за титул чемпиона в легком весе Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи (также пишется как Гейджи) возглавит турнир UFC 254 в субботу, 24 октября. Шоу пройдет в комплексе Бойцовский остров на острове Яс, около Абу-Даби в ОАЭ.

Время начала предварительных боев UFC 254 — 17.15 (мск), основной кард стартует в 21.00. Главный поединок вечера Хабиб — Гэтжи пройдет ориентировочно после 23.00.

Нурмагомедов — непобежденный чемпион UFC, его рекорд в ММА — 28-0. Россиянин владеет поясом с апреля 2018 года и провел две успешные защиты. 32-летний дагестанец после победы над Элом Яквинтой заставил сдаться Конора Макгрегора и Дастина Порье.

Гэтжи (Гейджи) — временный чемпион, американец стал претендентом на пояс после победы над соотечественником Тони Фергюсоном в мае. Его рекорд в ММА — 22-2. Турнир UFC 249 был перенесен с апреля на май из-за пандемии коронавируса, а Джастин заменил на нем россиянина и победил Фергюсона.

Хабиб является фаворитом боя с Гэтжи, коэффициент на его победу составляет 1,25 — 1,30 против 3,95 — 4,00.

Вариант с досрочным исходом поединка Хабиб — Гэтжи оценивается в 1,35 — 1,40 (против 2,95 — 3,00).

Досрочная победа Дагестанского орла прогнозируется с коэффициентом 1,60 — 1,65 (исход нет — 2,15 — 2,20), тогда как Хайлайта — 5,55 — 6,00 (исход нет — 1,10 — 1,15).

Полное расписание всех боев турнира UFC 254 и ключевая информация о шоу — здесь.

Основной кард турнира и главный бой вечера в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале РЕН ТВ. «СЭ» ведет онлайн-трансляцию турнира Хабиб — Гейджи.

Уникальный проект «СЭ». Путь Хабиба в UFC: все соперники, обзор и видео боев Дагестанского орла