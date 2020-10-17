Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов проведет защиту чемпионского пояса в бою с американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. Вечер единоборств состоится в субботу, 24 октября, на Бойцовском острове около Аба-Даби (ОАЭ). Бой Хабиб — Гэтжи возглавит шоу.

Хабиб считается фаворитом поединка. Специализированные букмекерские компании оценивают вероятность победы чемпиона из России с коэффициентом 1,27 — 1,30. Успех Гэтжи (также пишется как Гейджи) в линиях котируется с коэффициентом 3,75 — 3,80.

Наиболее вероятным вариантом досрочного завершения поединка в пользу Дагестанского Орла называются более ранние раунды из пяти. То, что бой продлится все пять раундов и при этом закончится в пользу Нурмагомедова, при ставках оценивается наиболее большим коэффициентом — 9,0 — 11,0.

В целом досрочная победа в бою Хабиб — Гэтжи получила коэффициент 1,42 — 1,50. Отсутствие такого исхода и присуждение победы по очкам — 2,40 — 2,75.

Полное расписание всех боев турнира UFC 254, ключевая информация о шоу на Бойцовском острове, статистика Хабиба и Гэтжи, их путь к этому поединку, сильные и слабые стороны бойцов из России и США, прогноз на исход поединка за пояс — в нашем материале здесь.

Бой Хабиб — Гэтжи и основной кард турнира в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале РЕН ТВ. «СЭ» ведет онлайн-трансляцию турнира.

Уникальный проект «СЭ». Путь Хабиба в UFC: все соперники, обзор и видео боев Дагестанского орла