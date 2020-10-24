Бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи: прямая видео трансляция UFC 254 начнется в 22.30
Турнир UFC 254 возглавит титульный бой чемпиона лиги в легком весе (до 70,3 кг), непобедимого россиянина Хабиба Нурмагомедова и претендента, временного чемпиона американца Джастина Гэтжи (Гейджи).
Ранние прелимы начнутся в 18.00 24 октября (время московское). Предварительный кард стартует в 19.00, а основной — в 21.00.
Среди главных боев вечера значится поединок Александр Волков (Россия) — Уолт Харрис (США) в тяжелом весе (до 120,2 кг). Ориентировочное время появления бойцов в октагоне — 22.30 (мск).
После него пройдет со-главное событие UFC 254 — поединок Роберт Уиттакер (Австралия) — Джаред Каннонье (США) в среднем весе (до 83,9 кг).
Под занавес турнира в октагоне появятся Хабиб и Гэтжи. Ориентировочное время выхода соперников — 23.00 — 23.30 (мск).
Бой Хабиб — Гэтжи и ряд поединков основного карда UC 254 в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале РЕН ТВ. Начало трансляции — в 22.30 (мск).
«СЭ» ведет онлайн-трансляцию турнира UFC 254 Хабиб — Гэтжи.
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