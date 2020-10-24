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Бой Хабиб — Гэтжи и турнир UFC 254: трансляция началась

17:15
Онлайн главного шоу года. Фото USA Today Sports
Онлайн главного шоу года. Фото USA Today Sports

Стартовала онлайн-трансляция турнира UFC 254.

Главным событием вечера на Бойцовском острове в ОАЭ станет титульный бой в легком весе между чемпионом, россиянином Хабибом Нурмагомедовым и претендентом, американцем Джастином Гэтжи (Гейджи).

Ранние прелимы начинаются в 18.00 (время московское), бои предварительного карда — в 19.00.

Основной кард UFC 254 стартует в 21.00 (мск) 24 октября, выход Хабиба и Гэтжи в октагон ожидается около 23.00.

Следить за турниром UFC 254 можно в онлайн-трансляции «СЭ» здесь.

Главный бой Хабиб — Гэтжи и поединки основного карда в прямом эфире покажет телеканал РЕН. Начало трансляции — 22.30 (мск).

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