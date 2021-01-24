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Вид Макгрегора после нокаута от Порье

08:52
Конор Макгрегор и Дастин Порье. Фото UFC
Конор Макгрегор и Дастин Порье. Фото UFC
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UFC опубликовал видео после главного поединка турнира UFC 257 между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье.

В ролике, выложенном в Twitter организации, показано, как ирландский боец лежит, пытаясь отдышаться после нокаута. Из носа бойца идет кровь.

Порье отправил Макгрегора в нокаут во втором раунде.

На счету Макгрегора 22 победы при 5 поражениях в ММА. У Порье 27 побед при 6 поражениях.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию шоу на «Бойцовском острове» с боем между Макгрегором и Порье.

Порье – Макгрегор: главное о бое UFC 257, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

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