Вид Макгрегора после нокаута от Порье

UFC опубликовал видео после главного поединка турнира UFC 257 между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье.

В ролике, выложенном в Twitter организации, показано, как ирландский боец лежит, пытаясь отдышаться после нокаута. Из носа бойца идет кровь.

Порье отправил Макгрегора в нокаут во втором раунде.

На счету Макгрегора 22 победы при 5 поражениях в ММА. У Порье 27 побед при 6 поражениях.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию шоу на «Бойцовском острове» с боем между Макгрегором и Порье.