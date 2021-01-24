Вид Макгрегора после нокаута от Порье
08:52
UFC опубликовал видео после главного поединка турнира UFC 257 между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье.
В ролике, выложенном в Twitter организации, показано, как ирландский боец лежит, пытаясь отдышаться после нокаута. Из носа бойца идет кровь.
Порье отправил Макгрегора в нокаут во втором раунде.
SCORE: EQUALED.— UFC (@ufc) January 24, 2021
[ #UFC257 | #InAbuDhabi | @VisitAbuDhabi ] pic.twitter.com/V7sOcRy1Uh
На счету Макгрегора 22 победы при 5 поражениях в ММА. У Порье 27 побед при 6 поражениях.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию шоу на «Бойцовском острове» с боем между Макгрегором и Порье.
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