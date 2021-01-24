Порье заявил, что Макгрегор совершенно изменился

Американец Дастин Порье после победы над ирландцем Конором Макгрегором подвел итоги, отметив изменения, произошедшие с соперником после их первого боя.

«Он нанес мне повреждения левой рукой. Ничего не вышло, но засадил прилично, — сказал Порье на пресс-конференции. — Если бы он продолжил давить и смог вдарить еще раз, то мне бы было действительно больно.

Что касается Макгрегора, то его присутствие стало меньше, его аура также уже не та. Я просто увидел сегодня другого бойца. В первом бою я был как олень в свете фар, можно сказать. Сегодня же я дрался просто с другим человеком. Человеком, у которого течет кровь так же, как у меня. Я знал это".

Напомним, Порье и Макгрегор провели два боя. Впервые они встретились в 2014 году, тогда ирландец нокаутировал американца в первом раунде.