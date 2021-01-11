Порье уверен, что победит Макгрегора, если дойдет до кровавой бойни

Американский боец Дастин Порье поделился ожиданиями от матча-реванша с бывшим чемпионом UFC Конором Макгрегором.

Поединок пройдет на турнире UFC 257 в ночь с 23 на 24 января.

«В первом бою мы даже не начали драться. Такое случается. Хочу, чтобы во втором бою мы оба истекли кровью, — отметил Порье в интервью YouTube-каналу Тео Вона. - Хочу, чтобы мы оба друг друга начали бить и наносить повреждения. Тогда станет ясно, кто лучше как боец. Хочу, чтобы я был в крови, чтобы было тяжело, чтобы мы точно узнали, кто лучше.

Я не говорю, что хочу, чтобы меня избили. Однако если мы дойдем до того, когда оба устанем и будем в крови, тогда мы увидим, у кого крепче дух и кто больше хочет победить.

Думаю, что в такой битве я выиграю у Конора в 10 боях из 10?.

?32-летний ирландец в MMA — одержал 22 победы при четырех поражениях. У 31-летнего американца — 26 побед и шесть поражений. Один бой был признан несостоявшимся.