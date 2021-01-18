Порье уверен, что он сильнее Макгрегора
Порье заявил, что заметно стал лучше с момента предыдущего поединка с Конором, который состоялся 6 лет назад.
«За последние 6 лет я дрался с лучшими, включился в борьбу за титул, — цитирует спортсмена «РЕН ТВ». — За эти годы я побил, если не путаю, 5 бывших чемпионов мира. Поэтому сейчас я переживаю просто другие времена».
Порье уверен, что он лучше Макгрегора, однако конкретный ответ на вопрос, чем именно, он не предоставил. «Это Вы увидите в бою», — отметил он.
Поединок Макгрегора и Порье пройдет 23 января (24 января по московскому времени) на UFC 257 в Абу-Даби (ОАЭ). 32-летний ирландец одержал 22 победы в ММА при четырех поражениях. У 31-летнего американца 26 побед и шесть поражений, один бой был признан несостоявшимся.
В первом поединке этих бойцов, который состоялся 27 сентября 2014 года, ирландец победил нокаутом. «РЕН ТВ» покажет бой Порье и Макгрегора в прямом эфире.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/x/792896-interviu-pore-o-boe-s-makgregorom-ia-khochu-chtoby-my-zashli-daleko
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