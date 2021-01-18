Порье о поединке с Макгрегором: «Хочу выйти из зоны комфорта»

Американский боец ММА Дастин Порье рассказал, чего он хочет достичь в поединке с ирландцем Конором Макгрегором.

«Я хочу выйти из зоны комфорта, чувствовать боль, хочу, чтобы мы оба далеко зашли и увидели, кто из чего сделан», — цитирует американца «РЕН ТВ».

Поединок Макгрегора и Порье пройдет 23 января (24 января по московскому времени) на UFC 257 в Абу-Даби (ОАЭ). 32-летний ирландец одержал 22 победы в ММА при четырех поражениях. У 31-летнего американца 26 побед и шесть поражений, один бой был признан несостоявшимся.

В первом поединке этих бойцов, который состоялся 27 сентября 2014 года, ирландец победил нокаутом. «РЕН ТВ» покажет бой Порье и Макгрегора в прямом эфире. Ранее стало известно, что российский экс-боец ММА Хабиб Нурмагомедов после этого поединка может принять решение о возвращении в спорт. Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт.